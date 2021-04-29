Милонов назвал «исцелившейся» Волкову из «Тату» из-за ее намерения идти в Госдуму

Виталий Милонов прокомментировал участие экс-солистки группы «Тату» Юлии Волковой в праймериз от «Единой России». Депутат заявил «Газете.Ru», что это желание певицы говорит об ее «исцелении». Раньше, по словам Милонова, Волкова «экспериментировала с какими-то взглядами», а теперь «выбрала для себя правильную структуру».

«Она же в каком-то регионе предлагает себя в качестве кандидата. Я не могу сказать по памяти, но помню, что она точно подалась не по Москве. Тем более хорошо, потому что тут нечего делать — всех надо выгонять из Москвы.

Мне нравится, что люди, которые раньше экспериментировали с какими-то взглядами, могут исцелиться от этого. Но она ведь не продвигала идеологию ЛГБТ, потому что в качестве шоу-дивы она вполне общалась с гетеросексуальными мужиками. Это был такой образ. И у страны такой образ был иногда. Я рад, что она выбрала для себя правильную структуру — в рамках праймериз «Единой России» — есть шанс для любого человека. Я рад, что люди надеются, что с помощью праймериз они смогут заручиться поддержкой сторонников партии. Ведь, если она предложит свое внятное видение, ее могут и поддержать», — отметил Виталий Милонов.

Накануне бывшая участница музыкальной группы «Тату» Юлия Волкова подала документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом на выборах. Праймериз пройдут по всей стране с 24 по 30 мая.