Болгария просит помощи России в расследовании взрывов на складах

Министерство иностранных дел Болгарии просит Россию оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах. Об этом сообщается на сайте болгарского внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева заявила, что в прокуратуре подозревают шестерых российских граждан в организации четырех взрывов в период с 2011 по 2020 год на оружейных заводах страны, в которых хранилось оружие для Грузии и Украины. Накануне стало известно, что МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову.

Согласно опубликованному сообщению, министерство иностранных дел Болгарии просит российские правоохранительные органы оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, а также уничтожении вещественных доказательств при пожаре и попытке отравления трех граждан республики, чтобы в дальнейшем виновники преступлений были найдены и преданы суду.

Отмечается, что глава МИД Болгарии Екатерина Захариева провела «обстоятельный и серьезный разговор» с послом Российской Федерации в Софии Элеонорой Митрофановой.