Болгария решила объявить российского дипломата персоной нон грата

МИД Болгарии решило объявить персоной нон грата российского дипломата. Об этом сообщает ТАСС.

«Министерство иностранных дел Республики Болгария объявит еще одного российского дипломата персоной нон грата», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Болгарский МИД также попросил правоохранительные органы России оказать полное содействие в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.

В российском Министерстве иностранных дел в свою очередь заявили, что предпримут ответные шаги в связи с высылкой российского дипломата из Болгарии.

Накануне стало известно, что МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову.