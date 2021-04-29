В Кремле подозревают, что зарубежное государство причастно к заговорам в Белоруссии

В Кремле подозревают зарубежное государство в причастности к попыткам устроить государственный переворот в Белоруссии и совершить нападение на лидера республики Александра Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, об участии другой страны говорят масштабы заговора. Песков отметил, что речь шла не просто о ликвидации Лукашенко и взятии в заложники членов его семьи, речь шла, в частности, о выключение и блокирование энергосистемы целой страны.

«Как вы понимаете, группа иммигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны... Без помощи или без поручения «государства Икс» такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать. Это тот факт неоспоримый, которым мы можем оперировать», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что сложно определить, знал ли об этих планах президент США Джо Байден, и отметил, что у России «безусловно есть» четкое понимание уровня американского вовлечения в ситуацию, связанную с Белоруссией.

17 апреля в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парады Победы.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его мнению, к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что фигуранты дела о подготовке покушения на Лукашенко признали вину.