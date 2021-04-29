Песков назвал «шизофреничной» позицию Чехии и Болгарии в дипскандале с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Чехии и Болгарии в отношении России вызывают раздражение. Об этом он сказал в эфире программы «Большая игра», сообщает ТАСС.

«Безусловно, действия Праги и Софии вызывают: а) раздражение; б) сожаление; в) непонимание», — считает Песков.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что России хочется все-таки увидеть какие-то перемены в «шизофреничной позиции» Праги и Софии.

По мнению Пескова, обвинения в адрес России или любого другого государства являются голословными, а также «автоматически девальвируются» и бьют по самим странам, которые с этими обвинениями выступают.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Ранее МИД России возложил на ЕС ответственность за разрушение отношений.