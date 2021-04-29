Песков назвал признание Байденом геноцида армян игрой в кнут и пряник

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал признание Соединенными Штатами геноцида армян в Османской империи в XX веке, передает РИА «Новости».

«Я думаю, конечно, что в большей степени признание геноцида со стороны Вашингтона, скорее всего, это составная часть игры в кнут и пряник, ничто иное», — сказал представитель Кремля.

По его словам, это не стремление сострадать армянскому народу, не желание глубинно понять историю Османской империи, историю Армении.

При этом Песков подчеркнул, что это сугубо его личное мнение.

Ранее президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в начале XX века в Османской империи. До этого факт геноцида армянского народа был признан 23 государствами. Турция традиционно отвергает соответствующие обвинения.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает неправомерными слова президента США. Он добавил, что попытки политизировать исторические события не помогут в давлении на Анкару.

Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда говорил о геноциде армян в Османской империи.