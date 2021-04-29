МИД РФ ответил на слова Зеленского о создании нового формата переговоров по Донбассу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости изменить или расширить формат переговоров по ситуации в Донбассе. Об этом сообщают РИА Новости.

В ведомстве указали на то, что отказ от Минских соглашений становится «официальной позицией» Киева.

«Если подобный подход будет доминировать в переговорном процессе, который в общем-то и так заблокирован упорным саботажем Киевом выполнением Минских соглашений в том виде, в котором они были зафиксированы, то рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе не приходится», — заметила Захарова. Она указала, что «мы убеждены, шансы на выход из нынешней тревожной ситуации по-прежнему сохраняются», — подчеркнула Захарова.

МИД России посоветовал Украине не усугублять ситуацию подобными заявлениями, и честно выполнять свои обязательства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал привлечь к мирным переговорам по ситуации в Донбассе другие государства, создав формат, параллельный нормандскому. Он также напомнил о необходимости модернизации Минского переговорного процесса.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

В конце февраля 2021 года вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.