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Новости политики

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МИД России пообещал ответить на недружественные действия Болгарии

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Москва не оставит без ответа недружественные действия Болгарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высылку сотрудника российской дипмиссии в Софии. Об этом сообщают РИА Новости.

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что Россия готова рассмотреть вопрос содействия Болгарии в расследовании взрывов.

«В случае поступления соответствующего запроса российским компетентным органам, они рассмотрят его в установленном порядке, согласно действующим соглашениям на этот счет», — сказала представитель МИД РФ в ходе брифинга.

Ранее российская дипмиссия в Софии сообщила, что Болгария объявила персоной нон грата помощника военного атташе.

Министерство иностранных дел Болгарии опубликовало на официальном сайте информацию о том, что София просит Россию оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.

Накануне официальный представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева заявила, что в прокуратуре подозревают шестерых российских граждан в организации четырех взрывов в период с 2011 по 2020 год на оружейных заводах страны, в которых хранилось оружие для Грузии и Украины. Накануне стало известно, что МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову.

Согласно опубликованному сообщению, министерство иностранных дел Болгарии просит российские правоохранительные органы оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, а также уничтожении вещественных доказательств при пожаре и попытке отравления трех граждан республики, чтобы в дальнейшем виновники преступлений были найдены и преданы суду.

Отмечается, что глава МИД Болгарии Екатерина Захариева провела «обстоятельный и серьезный разговор» с послом Российской Федерации в Софии Элеонорой Митрофановой.

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