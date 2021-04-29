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Новости политики

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Объявленный Болгарией персоной нон грата российский дипломат покинет страну до 5 мая

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Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что российский дипломат, объявленный министерством иностранных дел Болгарии персоной нон грата, покинет страну до 5 мая. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня российское посольство получило дипломатическую ноту об объявлении одного из наших дипломатов — помощника военного атташе, который, к слову, приехал на работу в Софию лишь три месяца назад, персоной нон грата, он должен будет покинуть Болгарию сразу после пасхальных праздников, до 5 мая», — подчеркнула она.

Кроме того, в ходе встречи с и.о. вице-премьера и министром иностранных дел Екатериной Захариевой обсуждался широкий спектр вопросов повестки дня, в частности расследование прокуратурой взрывов на оружейных заводах Болгарии в период с 2011 по 2020 годы, в которых местное правительство подозревает шестерых российских граждан.

Также после разговора болгарский МИД выпустил специальное заявление, в котором говорится о том, что вскоре власти Болгарии объявят еще одного российского дипломата персоной нон грата и попросят правоохранительные органы РФ оказать содействие в расследовании «взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожения вещественных доказательств при пожаре и попыток отравления трех болгарских граждан» для того чтобы люди, совершившие данные преступления были найдены и преданы суду. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа недружественные действия Болгарии.

До этого МИД Болгарии решил объявить персоной нон грата российского дипломата.

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