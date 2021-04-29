В разведке США спрогнозировали проблемы в отношениях России и Китая

Представитель Национального совета по разведке (NIC) США Кристофер Борт спрогнозировал проблемы в отношениях России и Китая на фоне растущего влияния Пекина. Об этом сообщают РИА Новости.

«Все проблемы между Китаем и Россией на данном этапе решаемы, и руководители (двух стран) понимают друг друга и могут решать проблему возможной конкуренции, но многие указывают, что это будет проблемой для следующих поколений российских лидеров», — заявил представитель NIC выступая в четверг в Атлантическом совете.

По его словам, Москва внимательно и с опасением следит за растущим влиянием Пекина во всех регионах, в том числе там, где «традиционно играла роль Россия». По мнению американской разведки, эти государства знают, что Пекин может привнести в их развитие деньги и инфраструктуру — «то, чего не может дать Россия».

«Не думаю, что сейчас растущее влияние Китая именно здесь является фокусом их внимания, они знают и, вероятно, более опасаются этого в других районах, например, Центральной Азии и, вероятно, во Вьетнаме, но сказать, что они (Россия) не признают, что в долгосрочной перспективе это является проблемой, будет преувеличением», — сказал Борт.