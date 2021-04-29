В Германии оценили резолюцию Европарламента по «Северному потоку — 2»

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что резолюция Европарламента по «Северному потоку — 2» является «театром абсурда» на фоне серьезного европейского экономического кризиса, из которого можно выйти исключительно в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на сегодняшний день перед Европой стоит важная задача, заключающаяся в спасении экономики от последствий пандемии COVID-19. Также он добавил, что в Европе не сталкивались с таким со времен окончания последней мировой войны.

«И для этого нужно сотрудничество с Россией, с Китаем, а не противостояние и ломка глобализации. Европарламент просто расписался в своей непрагматичности и оторванности от реальности. Это настоящий театр абсурда», — подчеркнул он.

Кроме того, политолог отметил, что существуют «крикливые новобранцы», которые переживают из-за того, что РФ не слабеет, поэтому можно сделать вывод, что страны Европейского союза, настроенные антироссийски, на самом деле просто находятся в отчаянии.

«Россия за семь лет, несмотря на Крым и ситуацию на востоке Украины, не проигрывает. Россия заканчивает успешно войну в Сирии. А США выходят из Афганистана. «Северный поток 2» достраивается. И все это продолжает работать. В Германии есть политики, которые ездят в Россию и выступают против санкций. Это шок для русофобов», — уточнил Рар.

По его мнению, Европейский парламент не сможет прекратить деловые отношения с Россией, даже несмотря на требования некоторых стран. Также он добавил, что на сегодняшний день Германия является лидером в ЕС в деле сотрудничества с РФ.

«Это пар в большой европейской бочке, в которой есть и русофобство, и абсолютное непризнание России, и нежелание сотрудничать с Россией. Но при всем этом не нужно драматизировать. «Северный поток 2» есть, проект развивается дальше», — сообщил он.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев оценил вероятность завершения проекта «Северный поток — 2».

До этого Европейский парламент принял резолюцию с призывом к руководству Евросоюза ввести против России санкции и пересмотреть с ней отношения.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Например, президент США Джо Байден назвал «Северный поток — 2» «сложным вопросом».