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Новости политики

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Байден подарил жене одуванчик

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Президент США Джо Байден на лужайке возле Белого дома подарил своей жене Джилл одуванчик.

Милая сцена попала на видео и в объективы камер журналистов.

В комментариях в американских СМИ читатели сравнили поведение президентской пары с их предшественниками — Дональдом и Меланьей Трамп, которые не проявляли нежности друг к другу на публике.

Некоторые читатели отметили, что именно такие позитивные моменты должны быть на повестке дня, другие — стали искать скрытый смысл в этом поступке.

Байден сорвал цветок, когда пара направлялась в самолет, чтобы вылететь в Джорджию, где президент собирается обратиться к своим сторонникам на митинге. Также Байден и первая леди собираются встретиться с бывшим президентом Джимми Картером и его женой, бывшей первой леди Розалин Картер. Картеры не смогли присутствовать на инаугурации Байдена из-за пандемии в прошлом году, но с тех пор оба были вакцинированы.

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