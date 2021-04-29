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Новости политики

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МИД Украины прокомментировал резолюцию Европарламента по России

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Европарламент «за четкий ответ на угрозы безопасности», комментируя резолюцию ЕП о действиях в отношении России. Об этом он сообщил в своем аккаунте Twitter.

«Незаконная блокада в Черном и Азовском морях должна быть завершена. Украина приветствует призыв ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе. Именно к этим сигналам призывала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии: нефтяное/газовое эмбарго, отключение от SWIFT, блокирование счетов российских олигархов. Украина также приветствует призыв остановить строительство «Северного потока-2», проекты «Росатома» в Европе», — написал глава украинского МИД.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию с призывом к руководству ЕС ввести против России санкции и пересмотреть с ней отношения.

В документе Европарламент осудил прошедшие недавно российские военные учения у границ Украины, а также приветствовал «сдержанный ответ» Киева. Кроме того, Европарламент призвал ЕС в сотрудничестве с государствами-членами обеспечить постоянный мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. а также предложил отключить РФ от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине.

Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.

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