США начали вывод войск из Афганистана

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты начали вывод войск из Афганистана. Об этом сообщает CNN.

«Вывод (войск) идет. На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин одобрил запрос Центрального командования ВС по временному развертыванию дополнительных средств для поддержания безопасного и выверенного вывода американских сил из Афганистана», — подчеркнула она.

По словам заместителя пресс-секретаря, стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress «размещены в зоне ответственности Центрального командования для защиты американских (сил) и сил коалиции по мере их вывода».

Отмечается, что атомный авианосец ВМС США Dwight Eisenhower продолжит выполнение текущей миссии и завершит ее только в июле.

«Оперативно-тактическая группа спецназа Сухопутных войск США будет временно размещена в Афганистане для содействия в обеспечении безопасности сил на земле», — сказала она.

Кроме того, она уточнила, что в администрации США остаются верны выводу всего американского контингента из Афганистана к 11 сентября этого года. Также она добавила, что «потенциальным противникам» необходимо знать, что в случае нападения на Америку при выводе войск, «мы защитим себя и партнеров, используя все имеющиеся средства».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны.

После этого в министерстве иностранных дел России выразили обеспокоенность возможной эскалацией конфликта в Афганистане из-за того, что США отсрочили вывод войск до осени.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.