Постпред: ЕС не удастся повлиять на SWIFT, чтобы РФ отключили от системы

Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что страны ЕС не смогут отключить РФ от международной платежной системы SWIFT, так как она не подчиняется Брюсселю. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, резолюция Европейского парламента, призывающая к санкциям против российского газопровода «Северный поток — 2», Росатома и отключению от международной платежной системы SWIFT, «не является документом прямого действия для исполнительных структур ЕС».

«Поэтому он, конечно, добавляет красок в общеполитическую атмосферу здесь, в Евросоюзе, но не является прямой инструкцией для исполнительных структур Евросоюза», — подчеркнул он.

Кроме того, Чижов уточнил, что это вовсе не означает, что исполнительные структуры ЕС не прислушаются к мнению более 700 евродепутатов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Европарламент «за четкий ответ на угрозы безопасности», комментируя резолюцию ЕП о действиях в отношении России.

29 апреля Европейский парламент принял резолюцию с призывом к руководству ЕС ввести против России санкции и пересмотреть с ней отношения.