В Киргизии начато дело «преступление против мира» после конфликта с Таджикистаном

Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье «Преступление против мира» после столкновения на границе в Таджикистаном. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следователей, Таджикистан вторгся на территорию Киргизии, нарушая договор о соседстве который страны заключили в 2004 году.

Ранее Таджикистан открыл огонь по киргизским пограничным заставам. По данным СМИ, сначала началась перестрелка в местности «Головной», в результате которой пострадали гражданские лица и военные Киргизии. После этого Таджикистан открыл огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также по пограничным постам «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда.

На границе Киргизии и Таджикистана в среду, 28 апреля, между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.

В ночь на четверг, 29 апреля, по сообщению Пограничной службы Киргизии, ситуация ухудшилась и сейчас является «напряженной». В Киргизии по данному факту начато досудебное расследование.

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