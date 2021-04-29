В Госдепе напомнили о праве ответить на действия России в отношении дипмиссии

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон при необходимости даст ответ на действия Москвы в отношении работы американской дипмиссии, передает «Интерфакс».

«Москва официально уведомила Госдеп о части мер, которые она решила принять в отношении нашей дипмиссии в России. Но у нас нет всех деталей этого решения», — сказал Прайс.

Он уточнил, что США оценит введенные меры.

«Они окажут негативный эффект на работу нашей дипмиссии и на ее способность работать и взаимодействовать дипломатически с нашими российскими коллегами. И мы, конечно, оставляем за собой право на ответные меры», — отметил Прайс

По его словам, введенные президентом США Джо Байденом меры против России «были не для эскалации».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предлагала Вашингтону «обнулить» дипломатический конфликт.