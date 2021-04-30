В Палестине отложили всеобщие выборы

Палестинский лидер Махмуд Аббас отсрочил всеобщие выборы в стране палестинский руководитель Махмуд Аббас объявил в четверг об отсрочке всеобщих выборов в Палестине до тех пор, пока не будет гарантировано участие в них жителей Восточного Иерусалим. Об этом сообщает ТАСС

«Выборы должны охватывать все палестинские территории, включая Иерусалим, поэтому они откладываются, пока не будет гарантировано участие в них его жителей», — сказал он по итогам встречи палестинских фракций в Рамалле.

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