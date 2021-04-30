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Госсекретарь США Энтони Блинкен Госсекретарь США Энтони Блинкен

США фиксируют отвод российских войск от границы с Украиной

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США отмечают отвод части войск России на границе с Украиной. Об этом сообщает CBS News.

«Мы видели, что за последние несколько дней, очевидно, было принято решение отвести некоторые войска. И мы видим, что некоторые из них начали отходить», — сообщил он.

Также Блинкен сообщил, что на следующей неделе собирается посетить Украину.

С конца марта страны Запада и Украина все чаще заявляют о стягивании российских войск к границам России, в том числе южным и западным. В Киеве в середине апреля заявляли, что Москва стянула к границам более 100 тыс. солдат.

Глава Минобороны Сергей Шойгу, в свою очередь, обращал внимание, что наращиванию боевых возможностей войск Южного военного округа (ЮВО) способствуют попытки Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.

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