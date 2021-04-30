В Германии спрогнозировали реакцию ФРГ в случае войны России и НАТО

Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау рассказал о своих предположениях насчет действий ФРГ в случае вооруженного столкновения России и НАТО. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

По словам автора статьи, главной причиной может стать борьба за «Сувалкский коридор» —участок длиной около 100 км, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью. На данный момент там проходит граница Польши с Литвой. Также он добавил, что этот участок может стать возможным местом начала боевых действий.

Кроме того, он подчеркнул, что очень наивно думать о том, что пятая статья устава Североатлантического альянса о коллективной безопасности непременно вступит в силу.

«Я не вижу совершенно никаких шансов, что Германия когда-нибудь примет участие в военной акции против России, даже если та вторгнется в Прибалтику», — отметил публицист.

Также Мюнхау привел в качестве аргумента слова федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, который заявил, что ФРГ «должно» РФ газопровод «Северный поток — 2» для искупления «своих грехов времен Второй мировой».

«Не думаю, что среди немецких политиков возникнет большинство, поддерживающее военные акции в какой бы то ни было форме», — уточнил он.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию с призывом к руководству ЕС ввести против России санкции и пересмотреть с ней отношения.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны союза готовиться к сложным отношениям с Москвой.