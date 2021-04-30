Президент Киргизии выразил соболезнования семьям погибших в конфликте

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил свои соболезнования родственникам погибших в конфликте на границе с Таджикистаном, а также пообещал помощь пострадавшим. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киргизского лидера.

«Вся страна скорбит вместе с кыргызстанцами, потерявшими своих близких в ходе последних приграничных событий в Баткенской области. Желаю скорейшего выздоровления гражданам, получившим ранения. Со стороны государства всем пострадавшим будет оказана всемерная поддержка», — отметил глава государства.

Ранее МИД Таджикистана сообщил о состоявшейся встрече представителей стран Киргизии и Таджикистана по урегулированию вооруженного конфликта на границе двух государств.

До этого Таджикистан открыл огонь по киргизским пограничным заставам. По данным СМИ, сначала началась перестрелка в местности «Головной», по итогам которой пострадали гражданские лица и военные Киргизии. После этого Таджикистан открыл огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также по пограничным постам «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.