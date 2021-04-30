Немецкий депутат объяснил, кому выгодны санкции против России

Депутат бундестага Вальдемар Гердт рассказал, кому выгодны санкции против России.

По его словам, отказ от строительства газопровода «Северный поток — 2» и отключение России от международной платежной системы SWIFT выгодно только третьей стороне.

«Отключение SWIFT и запрет «Северного потока — 2» невыгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод», — заявил немецкий депутат телеканалу «360».

Он отметил, что в случае прекращения проекта «Северный поток — 2» Германии придется выплачивать €12 млрд и срочно искать замену для покрытия энергетического дефицита, что серьезно скажется на экономическом положении страны.

Также Гердт подчеркнул, что Европарламент не имеет никаких полномочий отключать SWIFT или вводить новые санкции.

Ранее постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что страны ЕС не смогут отключить РФ от международной платежной системы SWIFT, так как она не подчиняется Брюсселю.