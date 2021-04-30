«Ъ»: борьба на праймериз «Единой России» ожидается в 20% округов

«Единая Россия» провела анализ уровня конкуренции на грядущих праймериз перед выборами в парламент, пишет в пятницу «Коммерсант».

В итоге, согласно источнику в партии, выяснилось, что очевидные фавориты отсутствуют в 20% одномандатных округов. Таким образом, в ряде случаев конкурировать нынешним депутатам придется, по сути, с новыми лицами, а в отдельных случаях — даже с коллегами по Думе.

Проведение этого исследования в пресс-службе единороссов подтвердили, но детали раскрывать не стали.

В «Единой России» подобный уровень конкуренции на праймериз лишь приветствуют и не намерены отдавать преференции кому-либо из кандидатов, заявил источник издания в партии.

«Он пояснил, что в ряде случаев действующие депутаты Госдумы или известные региональные политики сойдутся с победителями партийного проекта «Политстартап», участниками конкурса «Лидеры России. Политика» или волонтерами, которых ЕР хотела бы видеть в своих списках», — пишет газета.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что результаты исследования, скорее, похожи на правду.

Так, в думских мандатах все так же заинтересованы определенные группы влияния, а конкуренция усиливается благодаря электронному формату праймериз и предшествующей ротации среди губернаторов.