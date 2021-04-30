Умер бывший сенатор Алексей Беспаликов

В возрасте 73 лет умер Алексей Беспаликов — бывший спикер Новосибирского областного Совета депутатов, член Совета Федерации от Новосибирской области в 2010-2014 годах. Об этом сообщило правительство региона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким умершего. По словам политика, Беспаликов был мудрым, справедливым, ответственным, надежным специалистом и человеком, который любил своей регион и родной город Новосибирск, и всю свою жизнь посвятил их развитию.

Алексей Акимович Беспаликов родился в Новосибирске 27 марта 1948 года. В 1967 году он окончил Новосибирский радиотехнический техникум, в 1973 году – Новосибирский электротехнический институт по специальности «автоматика и телемеханика».

2010 годe Беспаликов стал представителем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Новосибирской области. При жизни получил множество государственных наград, в том числе Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998), Орден Почета (2008).