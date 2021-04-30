Чешский генерал раскритиковал власти за обвинения в адрес России

Власти Чехии не предоставили убедительных доказательств причастия агентов ГРУ ко взрывам на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году, такое мнение выразил бывший глава военной разведки минобороны республики бригадный генерал Андор Шандор. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Меня удивило официальное объяснение событий во Врбетице, с которым пришло правительство. Я не говорю, что это неправда. Но мы не получили ни одного качественного доказательства того, что это (взрывы на складах) сделали агенты ГРУ», — сказал генерал.

По его словам, известно, что «сотрудники ГРУ» Анатолий Чепига и Александр Мишкин были накануне взрывов в Остраве, — это задокументировано в гостинице, однако их присутствие на складах во Вребетице отрицают как представители фирмы Imex Group, так и ее адвокат.

Шандор добавил, что его весьма удивило то, что спустя 7 лет после произошедшего Прага вдруг озвучила такую громкую версию и не привела для ее подтверждения никаких доказательств. Он выразил мнение, если если бы ко взрывам действительно были бы причастны сотрудники ГРУ, то у них должны были бы быть помощники на складе и на государственном уровне, которые проинформировали бы их о том, что Imex Group планирует вывозить вооружение в Болгарию.

При этом генерал считает, что Imex Group не смогла бы получить в 2014 году официального разрешения на экспорт вооружения в запрещенный регион. Он отметил, что категорически запрещен вывоз оружия частными фирмами в районы конфликтов, за этим тщательно следят МИД, спецслужбы и полиция.

«Я не верю тому, чтобы фирма Imex Group могла экспортировать вооружение на Украину. Возможно, она хотела отправить его этому болгарскому торговцу (Эмилиану Гебреву). Но ведь Болгария в 2014 году уже была членом НАТО, и отправка туда оружия не давала поводов для беспокойства», — сказал Шандор.

Шандор подчеркнул, что власти Чехии ни в коем случае не позволили бы экспорт вооружения на Украину или в Сирию.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.

25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что расследование по делу о взрывах во Врбетице продолжается и в этом деле существуют две версии — неосторожное обращение с содержимым складов и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы.