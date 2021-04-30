Журова: Действия США в отношении РФ направлены против людей, а не правительства

Первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова прокомментировала прекращение выдачи недипломатических виз США россиянам. Депутат считает, что в первую очередь от таких действий пострадает американская сторона.

«Обычно мы отвечаем всегда зеркально. Эти действия направлены явно не на Правительство, а на людей, визы туристические — на себя же они это направляют. У нас американцев, приезжающих в Россию и оставляющих деньги, как туристы, значительно меньше, чем россиян, кто едет туда. При этом они каждый раз говорят про потепление отношений, говорят одно, а делают другое. Думаю, наш МИД отреагирует соответствующе их действиям. Первыми такие действия мы никогда не совершаем», — отметила первый зампред комитета ГД по международным делам.

Посольство США в Москве с 12 мая сократит перечень оказываемых консульских услуг. Прекращается выдача туристических виз для россиян. Исключение составят только дипломатические и иммиграционные поездки. При этом сократится численность самой дипмиссии в Москве на 75%. Посольство будет предоставлять консульские услуги только гражданам США в неотложных случаях. В дипмиссии это объяснили решением российских властей запретить представительству США в РФ нанимать иностранцев.