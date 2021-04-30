В Кремле оценили первые 100 дней правления Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил первые 100 дней правления главы США Джо Байдена.

«Мы, конечно, ожидали лучшего. Нельзя забывать об очень важном достижении — де-факто продлении ДСНВ. Действительно, в начале президентского срока господина Байдена такое решение было принято и это то, что скорее относится к позитивному багажу», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что позитивный багаж мал по сравнению с количеством негатива, который был аккумулирован за первые 100 дней президентства Байдена.

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации отношений с Москвой.

15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Данные санкции были введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы.

На следующий день Россия объявила ответные меры. Послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Кроме того, Москва запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса.