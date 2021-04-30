Песков прокомментировал запись разговора Уйбы и Михайлова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал произошедшую словесную перебранку между депутатом от КПРФ Олегом Михайловым и главой Коми Владимиром Уйбой.

По словам Пескова, Уйба «не публично матом угрожал депутату».

«Не надо депутату записывать на диктофон мужской разговор. Это был непубличный разговор, а двух мужчин, один из которых этот разговор записал и выложил. Давайте оставим это двум мужчинам. Мы не имеем право оценивать личные беседы. Органы пусть разбираются», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее депутат от КПРФ Олег Михайлов заявил, что после того, как он подверг критике доклад правительства республики Коми за 2020 год, глава региона Владимир Уйба стал угрожать ему расправой.

Позднее в пресс-службе главы Коми рассказали, что после доклада губернатора перед региональным парламентом, на котором лидеры фракций могли задавать вопросы по отчету, Михайлов начал выступление с оскорблений в адрес Уйбы, тот при это на провокации не поддался.

Владимир Уйба был избран губернатором республики Коми в сентябре 2020 года. До этого занимал пост заместителя министра здравоохранения России, в 2004–2020 годах был руководителем Федерального медико-биологического агентства России. Заслуженный врач и заслуженный деятель науки Российской Федерации.