В Кремле прокомментировали задержание адвоката Павлова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что в Кремле из СМИ известно о задержании главы правозащитного объединения журналистов и юристов «Команда 29» Ивана Павлова, однако ни причин, ни подробностей задержания они не знают.

По информации представителя Кремля, это не является их прерогативой.

«Это не единая тенденция, разные дела. По журналистам проверяли редакционные задания на последнем несогласованном митинге. Что касается адвоката это другая история», — ответил он на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» про обыски у журналистов.

Также Песков на вопрос не считает ли он, что это давление со стороны силовиков, ответил, что «они делают свою работу».

«Не знаю, кто есть Смирнов. Не знаю, насколько это соответствует действительности. Не знаю, что вменяется Павлову. Предлагаю обратиться в ЦОС ФСБ», — заявил пресс-секретарь на сообщение коллеги Павлова Евгения Смирнова о том, что сотрудники ФСБ угрожали задержанному.

Ранее Павлов не признал свою вину в разглашении данных предварительного расследования по делу своего подзащитного, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

До этого адвоката задержали в рамках уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования. Также начались обыски по нескольким адресам, в частности по тому, где проживает его жена, и по тому, где зарегистрирован IT-менеджер Игорь Дорфман.