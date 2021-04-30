Байден отверг обвинение в том, что считает США расистской страной

Президент США Джо Байден отверг обвинения республиканцев в том, что он фактически считает свою страну расистской. В интервью телекомпании NBC американский лидер заявил, что так не считает.

29 апреля в ходе своего первого выступления перед членами обеих палат Конгресса Соединенных Штатов, Байден заявил, что ключевая террористическая угроза для страны исходит изнутри государства — от «белых расистов».

Сенатор-республиканец Тим Скотт, комментируя выступление Байдена, заявил, что тот разжигает расовые разногласия в США с целью получения демократами политических выгод. Он выразил мнение, что президент не стремится к достижению национального единства, и в целом демократы используют расовые вопросы в качестве «политического оружия для решения своих проблем».

Байден в интервью телеканалу подчеркнул, что не придерживается такой позиции. По его словам, за 400 лет чернокожие в Соединенных Штатах были оставлены в сложном положении применительно к получению образования, поддержанию здоровья, применительно к другим возможностям.

«Я не думаю, что Америка является расистской [страной], но думаю, что остаточные проявления от всех этих [законов] Джимов Кроу (неофициальное название норм расовой сегрегации в США, применяемых в ряде штатов с 1890 по 1964 год), а до того рабства оказали воздействие, и нам приходится иметь с этим дело», — подчеркнул Байден.