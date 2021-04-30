В «Роскосмосе» заявили, что Сафронов остается сотрудником госкорпорации

Арестованный по подозрению в госизмене советник генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Иван Сафронов по-прежнему остается сотрудником госкорпорации. Эту информацию подтвердили «Газете.Ru» в пресс-службе «Роскосмоса».

«Да, Иван Иванович Сафронов является сотрудником Роскосмоса», — ответили в пресс-службе госкорпорации.

Вопросы, будет ли Сафронов уволен и получает ли сейчас зарплату, в «Роскосмосе» оставили без ответа.

ФСБ подозревает журналиста в работе на одну из спецслужб стран НАТО. По версии следствия, Сафронов передал данные о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока представителю чешской спецслужбы. Ивана Сафронова задержали в июле прошлого года по подозрению в государственной измене. Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы. Иван Сафронов не признал вину и связывает дело со своей журналистской деятельностью. Между тем, в «Роскосмосе» заявили, что задержание журналиста не связано с его работой в корпорации. Дмитрий Рогозин отметил, что у его помощника не было доступа к закрытой информации. Сегодня утром стало известно о задержании адвоката Ивана Сафронова — Ивана Павлова. По предварительной информации, ему вменяют статью о разглашении данных предварительного расследования.