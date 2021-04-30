В США оценили слова Лаврова об «обнулении» конфликта

Пресс-секретарь посольства Соединенных Штатов в Москве Ребекка Росс прокомментировала слова главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости возврата к нормальным отношениям РФ и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нам точно нужен период детокса», — подчеркнула она в своем официальном аккаунте в Twitter, отвечая на пост МИД РФ с цитатой высказывания Лаврова.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон при необходимости даст ответ на действия Москвы в отношении работы американской дипмиссии.

27 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США смогли бы вернуться к нормальным отношениям, если бы это зависело исключительно от Москвы. Отмечается, что Москва предлагала обнулить конфликт новой администрации США под руководством президента Джо Байдена, когда она была приведена к присяге.