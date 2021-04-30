Песков: Россия ждет от Украины конкретных предложений по возможным переговорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет от Киева конкретных предложений по возможным переговорам лидеров двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока опять же я, к сожалению, не могу поделиться никакой конкретикой на этот счет. Должны, наверное, в рабочем или официальном порядке какие-то нам переданы и озвучены предложения конкретные. Пока нет ничего. Ни по повестки дня, ни по чему», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, возможно украинский лидер сам принимает решение, быстро все формулирует, однако на сегодняшний день существуют «определенные процедуры, определенный процесс формирования позиций по основным текущим позициям».

«Принято, что заранее обмениваются какими-то идеями и потом уже после формулирований позиций собираются... здесь все-таки мы ждем, когда какие-то конкретные предложения поступят», — отметил Песков.

Ранее Песков в ходе ежедневного брифинга ответил на вопрос журналистов о том, согласен ли Папа Римский предоставить площадку в Ватикане для переговоров российского лидера и главы Украины.

28 апреля украинский президент Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу в Ватикане. По словам Зеленского, Святой престол — подходящее место «для диалога о мире в Донбассе».