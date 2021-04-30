Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили деэскалацию конфликта

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры и обсудили шаги по деэскалации конфликта на границе, пишет «Интерфакс».

«Состоялся конструктивный диалог в духе добрососедства на принципах взаимного уважения территориальной целостности стран», — говорится в сообщении.

Лидер Таджикистана подчеркнул, что Киргизия будут решать разногласия через диалог, а также поддерживать стабилизацию ситуации на границе государств.

«Взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Таджикистаном будет и впредь поступательно и плодотворно развиваться на основе традиционной и многовековой дружбы и добрососедства», — приводятся слова Жапарова.

Также политики договорились встретиться лично в Душанбе во второй половине мая.

Ранее замминистра здравоохранения Киргизии Жалалидин Рахматуллаев заявил, что во время вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе погиб 31 киргиз.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.