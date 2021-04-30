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Новости политики

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Ветеран пообещала стукнуть палкой спикера Госдумы Володина

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин побывал с рабочим визитом в Саратове. На улице депутат встретился с местной 90-летней жительницей, ветераном Анной Александровной, сообщается на странице «ВКонтакте».

Во время разговора на площади Кирова ветеран рассказала политику о ситуации в городе и в России. Все время, пока Анна Александровна говорила с Володиным, она держала его за руку. Диалог продолжался порядка 15 минут.

В частности, ветеран упомянула, что вклад, который она сделала под «гробовые», оформлен всего на 3,5% годовых, в то время как инфляция составляет 5,8%.

Ко всему прочему, пенсионерка пожаловалась, что в такой огромной стране с колоссальными богатствами люди до сих пор сидят без газа, а также продолжают исчезать деревни.

Заканчивая разговор, ветеран пообещала в шутку при следующей встрече «ударить» Володина палкой.

В свою очередь Володин обещал, что встретится с Анной Александровной, и поводов для «удара палкой» у нее не будет.

Ранее Володин оценил реализацию послания президента России Владимира Путина в 400 млрд рублей. 21 апреля глава государства выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию.

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