В Совфеде оценили заявления посольства США о прекращении выдачи виз

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление посольства США в России о приостановке выдачи виз и сокращении консульского штата. Об этом сообщают «Известия».

«Это шантаж чистой воды. <…> У консульства любого всегда две функции в стране: либо выдача виз, либо обслуживание своих граждан», — заявил Джабаров.

Он подчеркнул, что считает заявления посольства США недружественным шагом. По мнению Джабарова, в данном вопросе идти на уступки американцам будет неправильно.

«Американцы привыкли, что они могут вводить санкции, ограничения, а в ответ ничего не будет. <…> Всему есть предел, мы тоже показали свою позицию», — сказал он.

Джабаров пояснил, что Россия готова пойти навстречу, если американская сторона откажется от такой политики и начнет шаг за шагом убирать все искусственные ограничения. По его словам, Москва всегда открыта к диалогу.

Он также отметил, что россияне прежде всего должны любить свою страну и ездить туда, где граждан России хотят видеть.

Кроме того, Джабаров назвал запрет на наем россиян на работу в дипмиссии «недружественных стран» абсолютно правильной и справедливой мерой, «особенно после долголетнего периода терпения Москвы». По его мнению, российские власти пошли на это из-за оказываемого давления.

Ранее в посольстве США в России сообщили, что начиная с 12 мая американское диппредставительство в Москве сократит объем предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные услуги для граждан Соединенных Штатов и очень ограниченное количество иммигрантских виз.