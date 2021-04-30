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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Патрушев и Салливан обсудили саммит Россия-США

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провели телефонные переговоры. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Совбез РФ.

«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США», — говорится в сообщении.

Переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что официального ответа по участию Владимира Путина в саммите с участием американского лидера Джо Байдена не было. По словам представителя Кремля, сейчас данное предложение изучается.

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