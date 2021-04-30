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Новости политики

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Спикер Госдумы Володин отреагировал на критику пенсионерки

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отреагировал на замечания пенсионерки-ветерана Анны Александровной, с которой встретился на улице в Саратове. Про важность диалога и учета мнений парламентарий рассказал во время встречи со студентами СГЮА, сообщается в Instagram Володина.

Недавно депутат Госдумы общался с местной жительницей-пенсионеркой, пожаловавшейся на злоупотребление властью в России. В ответ на жалобу политик пообещал обратить внимание на данные проблемы.

Пенсионерка Анна Александровна также пожаловалась спикеру на высокий уровень инфляции. Кроме того, она упомянула скачок цен на продукты.

«Вот я — мне 90 было, у меня никакой льготы, никакой! Когда трудные моменты были, очень — тружеников тыла приравняли к ветеранам труда, скидка по жилищу 50%, а сейчас все», — обратилась ветеран к парламентарию.

Разговор проходил на площади Кирова.

«Все закончится, от нас все зависит… Я услышал вас», — отреагировал спикер Госдумы.

На выступлении перед студентами Володин рассказал об обязанности политиков и представителей органов власти держать свои обещания.

«У всех могут быть разные вопросы. Кто-то доволен, кто-то недоволен», — подчеркнул политик.

По его словам, нужно слушать мнение людей и делать выводы.

Ранее ветеран пообещала стукнуть палкой спикера Госдумы Володина. Пенсионерка пожаловалась, что в такой огромной стране с колоссальными богатствами люди до сих пор сидят без газа, а также продолжают исчезать деревни.

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