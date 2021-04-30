Великобритания смягчила рекомендации по поездкам в Россию

Министерство иностранных дел Великобритании смягчило рекомендации для своих граждан по поездкам в Россию. Об этом пишет РИА «Новости».

»МИД с учетом оценки рисков в связи с COVID-19 более не рекомендует отказываться от любых, кроме самых необходимых, поездок в Россию», — говорится в заявлении ведомства.

Остальные ограничения сохраняются: въезжающие из России должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, отбыть карантин и сдать дополнительные анализы на второй и восьмой дни.

В Великобритании коронавирусом заразились 4 429 853 человека, 127 759 пациентов скончались.

Ранее Греция продлила до 14 мая разрешение на въезд максимум 4 тыс. россиян в неделю.

Чтобы избежать семидневного карантина при въезде в страну, необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и свидетельство о вакцинации на английском языке. Прибывающие также должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.