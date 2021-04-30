Пушков: «сейчас не самое лучшее время для поездок в США»

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что сейчас «не самое лучшее время для поездок в США с учетом напряженной обстановки».

Так сенатор прокомментировал ограничение консульских услуг США и выдачу американских виз россиянам.

«Как показал целый ряд случаев, российский гражданин в США сейчас достаточно уязвим. Особенно если его работа связана со сферой высоких технологий. Ряд граждан России задерживали даже в третьих странах по запросу американского правительства. Возможно, когда отношения двух стран выправятся, ситуация станет более благоприятной для поездок в США. Хотя я считаю, что Вашингтон взял курс на максимальное обострение отношений с Россией вопреки всем заявлениям», — сказал он.

По мнению Пушкова, претензии в связи со сложившейся ситуацией стоит предъявлять именно США, потому что это Вашингтон начал новый раунд санкционного противостояния с Москвой, на что Россия не могла не ответить.

«Россияне оказались заложниками позиции Вашингтона. Тут замысел Госдепа заключается в том, чтобы появились недовольные тем, что они не могут выехать в США. Однако это не Россия перекрывает выезд в Соединенные Штаты для своих граждан, а американское правительство. Они преследуют очевидную цель — повлиять на общественные настроения в негативную сторону для российских властей», — заявил сенатор.

Ранее в посольстве США в России сообщили, что начиная с 12 мая американское диппредставительство в Москве сократит объем предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные услуги для граждан Соединенных Штатов и очень ограниченное количество иммигрантских виз.