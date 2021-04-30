Россия ввела ответные санкции против Евросоюза

В МИД России сообщили, что вводятся ограничения на въезд в отношении восьми граждан стран-членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС. Об этом заявляется на официальном сайте ведомства.

«Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 года неправомерным есовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян», — уточнили в министерстве иностранных дел.

Как обратили внимание в ведомстве, данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права.

Под ограничения со стороны Москвы попали Ивар Аболиньш (председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ), Марис Балтиньш (директор Центра государственного языка Латвийской Республики), Жак Мэр (член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы) и

Йорг Раупах (руководитель прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия).

Кроме того, санкции затронули Давида-Мария Сассоли (председателя Европейского парламента), Оса Скотта (главу Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция), Ильмара Томуска (главу Языкового департамента Эстонской Республики) и

Веру Юрову (заместителя председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности).

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