МИД России вручил ноту послу Евросоюза

Российский МИД вручил послу Евросоюза в Москве Маркусу Эдереру ноту об ответных действиях Кремля. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

«30 апреля в МИД России главе представительства Европейского союза в Российской Федерации Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с антироссийскими санкционными решениями Совета ЕС», — говорится в комментарии.

Подчеркивается, что российская сторона проинформировала посла, что рассматривает санкции ЕС как противоречащие международному праву и нарушающие принципы равноправного и уважительного сотрудничества. В МИДе заявили, что Москва оставляет за собой право и далее реагировать на подобные действия.

Ранее в МИД России сообщили, что вводятся ограничения на въезд в отношении восьми граждан стран-членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС.

Как обратили внимание в ведомстве, данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права.