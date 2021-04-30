Пресс-секретарь Зеленского написала заявление об увольнении

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала заявление об увольнении. Об этом рассказал советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в интервью украинскому изданию «Бабель».

По его словам, Мендель уже написала заявление, но пока продолжает исполнять свои обязанности. Как отметил Подоляк, она будет работать в офисе президента на другом направлении.

«Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ», — сказал Подоляк.

Советник заявил, что у Мендель есть отличные связи в этом медийном секторе, она будет эффективнее на посту советника по международным коммуникациям.

«Соответственно, позиция «пресс-секретарь президента» будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена», — подытожил политик.

Мендель окончила филологический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Она заняла должность пресс-секретаря президента 3 июля 2019 года. До этого она работала на украинском телевидении и писала статьи, в том числе для американских СМИ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал привлечь к мирным переговорам по ситуации в Донбассе другие государства.