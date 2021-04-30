МИД РФ назвал истинную цель санкций Евросоюза

В МИД РФ заявили, что цель санкций Евросоюза — любой ценой сдержать развитие России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Комментируя меры, принятые в отношении ряда представителей европейских официальных структур, в МИД ответили, что Брюссель последовательно игнорирует и отвергает все предложения России по решению проблемных вопросов с Евросоюзом.

Также в ведомстве объяснили, что ограничительные действия ЕС идут вразрез с уставом ООН и основополагающими нормами международного права.

«Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами», — прокомментировали политику Евросоюза в российском МИД.

В министерстве считают, что целью Евросоюза также является «навязывание однобокой концепции миропорядка, основанного на правилах, подрывающих международное право».

Ранее 30 апреля в МИД России сообщили о введении ограничений на въезд в отношении восьми граждан стран-членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС.