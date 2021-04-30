Саратовские власти рассказали о пенсионерке, поспорившей с Володиным

На ситуацию с пожилой жительницей Саратова, пожаловавшейся председателю Государственной думы Вячеславу Володину на то, что подарок на 90-летний юбилей чиновники ее пригласили получать только спустя три месяца, отреагировали местные власти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей мэрии города.

Ранее местная жительница-пенсионерка Анна Александровна рассказала депутату Госдумы, что 30 января ей исполнилось 90 лет. По словам женщины, ее позвали получать подарок лишь через несколько месяцев.

«30 января мне пообещали подарок... только сегодня мне позвонили, чтобы я за подарком пришла, еще не знаю, какой там будет «кот в мешке», подарок в смысле», — говорила пенсионерка.

В администрации Саратова уточнили, что Александровна сама захотела забрать подарок позже.

«Анна Александровна является жительницей Фрунзенского района. В январе она отметила 90-летний юбилей. В телефонной беседе зимой Анна Александровна сама высказала желание прийти за подарком лично в удобное время», — пояснили власти.

Ранее спикер Госдумы Володин отреагировал на критику пенсионерки.