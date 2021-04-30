В Союзе туроператоров оценили ограничение выдачи виз США

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что новые ограничения по выдаче виз, объявленные американским посольством, не будут иметь дополнительного эффекта. Об этом сообщает РБК.

«С 2019 года резко ограничена выдача виз в связи с политическими конфликтами, сокращением посольства. Было невозможно записаться на собеседование. В мае 2019 года посольство расширило список на 100 дополнительных мест, но это капля в море, поэтому турпотока в США не было еще до пандемии», — объяснила пресс-секретарь РСТ.

Тюрина отметила, что с распространением коронавирусной инфекции число туристов, желающих попасть в США, свелось к минимуму. Она пояснила, что для получения американской визы необходимо записаться, а в настоящий момент это невозможно.

Ранее стало известно, что с 12 мая посольство США в России прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы за исключением дипломатических поездок.

15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Данные санкции были введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы.

16 апреля Россия объявила ответные меры. Послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Кроме того, Москва запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса.