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Президент России Владимир Путин и Федеральный канцлер Австрийской Республики Себастиан Курц, 2018 год Президент России Владимир Путин и Федеральный канцлер Австрийской Республики Себастиан Курц, 2018 год

Путин и Курц договорились об активизации экономического сотрудничества России и Австрии

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Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора договорились активизировать экономическое сотрудничество и туристический обмен между странами после пандемии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство федерального канцлера.

«Объем торговли с Россией до пандемии составлял в 2019 году пять миллиардов евро, а российские туристы останавливались на ночь в Австрии около 1,2 миллиона раз. После окончания эпидемии необходимо быстрыми темпами активизировать этот обмен», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в Австрии подтвердили, что в ходе разговора Курц предложил рассмотреть кандидатуру Вены в качестве места проведения возможного саммита Путина с президентом США Джо Байденом.

Ранее стало известно, что Курц и Путин провели переговоры по телефону. Обсуждались темы борьбы с коронавирусом, урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, Курц подтвердил свое участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне.

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