Глава Европарламента вспомнил писателя Толстого после запрета на посещение России

Глава Европарламента Давид Сассоли, включенный в российские санкционные списки, сообщил, что «это не остановит его от защиты прав человека». Он также процитировал писателя Льва Толстого, передает РИА «Новости».

В пятницу, 30 апреля, в МИД России представили список из восьми граждан ЕС, которым нельзя будет приехать в Россию.

«Видимо, в Кремле меня не ждут. Я подозревал… Никакие санкции или запугивание не остановят Европарламент или меня от защиты прав человека, свободы, демократии. Угрозы не заставят нас молчать», — заявил Сассоли.

Он также процитировал роман «Война и мир» Льва Толстого: «Как писал Толстой, «И нет величия там, где нет (простоты, добра и) правды».

Ранее МИД России назвал истинную цель санкций Евросоюза. В ведомстве объяснили, что ограничительные действия ЕС идут вразрез с уставом ООН и основополагающими нормами международного права.

Помимо того, Европарламент принял резолюцию о мерах против России.