Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Глава Европарламента вспомнил писателя Толстого после запрета на посещение России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Глава Европарламента Давид Сассоли, включенный в российские санкционные списки, сообщил, что «это не остановит его от защиты прав человека». Он также процитировал писателя Льва Толстого, передает РИА «Новости».

В пятницу, 30 апреля, в МИД России представили список из восьми граждан ЕС, которым нельзя будет приехать в Россию.

«Видимо, в Кремле меня не ждут. Я подозревал… Никакие санкции или запугивание не остановят Европарламент или меня от защиты прав человека, свободы, демократии. Угрозы не заставят нас молчать», — заявил Сассоли.

Он также процитировал роман «Война и мир» Льва Толстого: «Как писал Толстой, «И нет величия там, где нет (простоты, добра и) правды».

Ранее МИД России назвал истинную цель санкций Евросоюза. В ведомстве объяснили, что ограничительные действия ЕС идут вразрез с уставом ООН и основополагающими нормами международного права.

Помимо того, Европарламент принял резолюцию о мерах против России.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.