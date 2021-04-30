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Новости политики

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Чиновников обязали сообщать работодателю об отсутствии гражданства РФ

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает работников государственных органов и органов местного самоуправления сообщать работодателю об отсутствии российского гражданства, наличии иностранного гражданства, подданства или вида на жительство. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в Трудовой кодекс.Кроме того, чиновники будут должны письменно сообщать о прекращении российского гражданства. В таком случае трудовой договор будет расторгнут. Речь идет о должностях, которые связаны с государственной тайной.

Ранее Совет Федерации в пятницу, 23 апреля, одобрил на заседании закон о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь гражданство второй страны или вид на жительство за рубежом.

Основной законопроект с поправками был внесен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в развитие норм Конституции.

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