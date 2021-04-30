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Никол Пашинян во время обращения к нации, Ереван, 25 апреля 2021 года Никол Пашинян во время обращения к нации, Ереван, 25 апреля 2021 года

Пашинян не может покинуть Казань из-за неисправности самолета

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не может вылететь из Казани в Ереван, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу правительства.

В Казани глава кабинета министров участвовал в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза.

«Пашинян и возглавляемая им делегация не могут вылететь из Казани в Ереван из-за выявленной в самолете технической неисправности», — сказано в сообщении.

В правительстве добавили, что в настоящее время проводятся работы по устранению неисправности.

Позднее Sputnik Армения, ссылаясь на источник в правительстве, написал, что Никол Пашинян возвращается в Ереван другим самолетом.

Ранее стало известно, когда парламент Армении выберет нового премьер-министра. Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения досрочных парламентских выборов в стране.

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